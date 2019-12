Anzeige

In Büros und Wohnungen hat die Luft nicht immer die Qualität, die sie haben sollte. Oft zirkulieren dort gesundheitsgefährdende Schadstoffe. Kopfschmerzen, trockene Haut, juckende Augen bis hin zu chronischen Erkrankungen können die Folge sein. Noch schlimmer: Das Bundesamt für Strahlenschutz und die WHO warnen vermehrt vor zu hoher Radon-Konzentration in der Raumluft. Das leicht radioaktive Gas könne Lungenkrebs verursachen, heißt es. Klarheit über die Luftqualität in Innenräumen verschafft der Raumdetektor Airthings Wave Plus auf Tastendruck. Der Raumluftqualitätsmonitor für Radon enthält sechs zusätzliche Sensoren, die genaue Werte liefern für Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, TVOCs – also flüchtige organische Verbindungen oder Ausdünstungen von Farben, Lacken, Möbeln und Kunststoffen – sowie CO2. Der Detektor misst 12 cm im Durchmesser und lässt sich via Bluetooth mit einem Tablet oder Smartphone drahtlos verbinden. Über die kostenlose App für Android und iOS erhält der Nutzer Warnmeldungen, Langzeitkurven, klare Ampelsignale und kann auf viele Analysetools zugreifen.

2. Dezember 2019