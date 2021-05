Magnetabscheider von Goudsmit trennt Metallpartikel ab 30 μm

Anzeige

Der rotierende Cleanflow-Magnetabscheider von Goudsmit Magnetics eignet sich für die Installation in Freifallleitungen in einem kontinuierlichen Prozess. Die Reinigung erfolgt ohne Unterbrechung des Produktstroms. Während des Reinigungszyklus verbleibt der Magnet im Produktstrom. Dies garantiert dem Benutzer, dass während der Reinigung kein Eisen zurück in das Produkt fällt. Das Gerät kann unter anderem in der chemischen Industrie, der Keramikindustrie und der Recyclingindustrie verwendet werden. Im letzteren Fall wird es verwendet, um Kunststoff- oder Gummigranulate metallfrei zu halten.

Die Magnetstäbe im Cleanflow-Magnetabscheider filtern magnetische und paramagnetische Partikel ab 30 μm aus Pulvern und granularen Produkten. Der Abscheider ist für Produktströme mit hoher Kapazität geeignet (bis circa 60 m³/h) und zeichnet sich durch seine sehr hohe Leistung dank der magnetischen Flussdichte von mehr als 9.000 Gauss auf der Kontaktfläche der Stäbe aus.

Magnetstäbe rotieren im Produktstrom

Der Nachteil von fettigen (Milch-)Pulvern ist, dass das Produkt nicht gut fließt. Daher rotieren die Magnetstäbe im Produktstrom. Dies stellt sicher, dass die Stäbe sauber bleiben und metallische Verschmutzungen optimalen Kontakt mit den Magneten erhalten. Das Ergebnis ist nicht nur ein besonders hoher Trennungsgrad, sondern auch eine hohe Kapazität in der Abscheidung von Metallteilen.

Kontakt:

Goudsmit Magnetic Systems B.V.

Petunialaan 19

5582 HA Waalre/Niederlande

Tel.: +31 40 2213283

Mail: info@goudsmitmagnets.com

www.goudsmitmagnets.com/de

