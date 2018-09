Anzeige

Digitalisierung Continental begleitet Unternehmen auf der Fahrt Richtung. In Halle 17, Stand B11/A06 zeigt das Technologieunternehmen Lösungen für die Herausforderungen in den Bereichen Stadtverkehr, Langstreckentransport und Speditionsbüro.

Continental ermöglicht auf der IAA einen Blick in die Zukunft von Rechtsabbiegeassistenten für Lkw. Vor allem im Stadtverkehr kommt es immer wieder zu schwerwiegenden Abbiegeunfällen. Forderungen nach einer Einbaupflicht für Rechtsabbiegeassistenten werden immer lauter, eine EU-weite Vorschrift wird allerdings erst in einigen Jahren erwartet. Zukünftige

Lösungen werden die schon

bestehenden radarbasierten Systeme um Kameras erweitern. Künstliche Intelligenz analysiert die Bilder in Echtzeit und kann selbst komplexe und nicht vorhersehbare Verkehrssituationen interpretieren. Droht Gefahr, wird der Fahrer gewarnt und gegebenenfalls eine automatische Notbremsung eingeleitet. In

einem Demonstrationsfahrzeug ist das System mit Gestenerkennung bereits funktionsfähig eingebaut. Der „Innovation Truck“ kann auf dem Freigelände besichtigt werden.

Unter dem Motto „Make the digital leap!“ zeigt Continental darüber hinaus ein breites Portfolio von Reifen über Luftfedern und Antriebstechnologie bis hin zu Fahrerassistenzsystemen und Flottenmanagementlösungen.

15. September 2018