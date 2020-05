Präzisionswerkzeuge: c-Com hat Verschleißerkennungs-App entwickelt

Anzeige

Die Mapal-Tochter c-Com hat eine App entwickelt, die dem Nutzer sagt, welche Art von Verschleiß bei einem Werkzeugzeug vorliegt und wie künftig bessere Ergebnisse zu erzielen sind.

Verschlissene Werkzeugschneiden sorgen für schlechte Ergebnisse beim Zerspanen. Geschieht das, stellen sich Anwender oft die Fragen: Um welchen Verschleiß handelt es sich? Warum tritt er auf? Und: Wie lässt er sich zukünftig vermieden?

Um diese Fragen zu beantworten, hat c-Com eine Verschleißerkennungs-App entwickelt, die einfach anzuwenden ist. Mit einem Smartphone und einer herkömmlichen Zusatzlinse zur Bildvergrößerung wird die verschlissene Schneide fotografiert. Die App erkennt dann, um welchen Verschleiß es sich handelt und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen, um das Verschleißbild künftig zu verhindern.

App erkennt verschiedene Arten von Verschleiß

Die App lernt auf der Basis von Datensätzen. „Wir haben mehrere hundert Bilder gemeinsam mit den Werkzeugspezialisten von Mapal qualifiziert“, sagt Giari Fiorucci, Geschäftsführer der c-Com GmbH. „Wir haben den Algorithmus trainiert und ihm sozusagen gezeigt, wie welcher Verschleiß aussieht, ob eine Schneide in Ordnung ist oder eben nicht.“

Damit sei die App nun in der Lage verschiedene Arten von Verschleiß, wie Freiflächenverschleiß, Kolkverschleiß oder eine Aufbauschneide, zu erkennen. Basierend darauf rät sie beispielsweise dazu, den Vorschub zu reduzieren, die Drehzahl zu erhöhen oder auf eine andere Beschichtung umzusteigen. Noch sind diese Hinweise statisch. Das c-Com-Team arbeitet aber mit Hochdruck daran, dass anhand der Einsatzdaten des Werkzeugs in der Betaversion konkrete, individuelle und präzise Hinweise gegeben werden, was geändert werden soll. „Wir entwickeln so einen ‚Technischen Berater‘ für die Hosentasche“, sagt Fiorucci.

