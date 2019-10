Anzeige

Die Unternehmensgruppe Schröder (Halle 1, Stand 1709) präsentiert Hochleistungsmaschinen zum Biegen, Trennen, Rundbiegen und Sicken. Das Highlight: die automatisierte Schwenkbiegemaschine Evo-Center.

Die leistungsfähige, flexibel einsetzbare Schwenkbiegemaschine Evo-Center eignet sich perfekt für den Ausbau zum Biegezentrum einer Fertigungsstraße. Sie stellt die jüngste Entwicklung der Evolution-Reihe industrieller Hochleistungsmaschinen dar. Bei einer Nutzlänge von 4040 mm kantet sie 3 mm dickes Stahlblech. Die 3D-Grafiksteuerung POS 3000, bedienbar über ein 22-Zoll-TFT-Touchscreen-Farbdisplay, steuert die weitgehend automatische Fertigung. Der Bediener ruft das Biegeprogramm auf – oder programmiert es bei Bedarf vor Ort an der Maschine. Das Blech wird einmalig an Referenzanschlagfingern ausgerichtet, der Saugplattenanschlag fixiert es und die Maschine führt die Bearbeitung von da an automatisch durch. Dank Up-and-Down-Biegewange und drehbarem Saugplattenanschlag können sämtliche Büge an allen Seiten des Blechs ohne weiteren Eingriff durchgeführt werden. Auch der Wechsel der bis zu 400 mm hohen Werkzeuge an der Oberwange mit hydraulischer Werkzeugklemmung erfolgt autonom – das Werkzeugwechselportal hat zwei asynchron verfahrbare Wechsler mit jeweils einer Greifeinheit.

28. Oktober 2019