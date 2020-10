Filtertechnik: Maßgeschneiderte Filter sorgen für reines Schleiföl

Anzeige

Für hochwertige Schleifergebnisse ist die Feinstreinigung der Schleiföle unerlässlich. Knoll (Halle 5, Stand 5116) präsentiert sein breites Angebot – vom Feinstfilter MicroPur bis zum neuentwickelten HydroPur-Filter.

Je feiner die Zerspanung, desto mehr steigt der Anteil feinster Partikel im Schleiföl oder Kühlschmierstoff, was wiederum die Qualität der Bearbeitung gefährdet. Dies zu verhindern, ist die Aufgabe des modular aufgebauten Filters MicroPur von Knoll, der in der Hartmetall-, HSS- und Gussbearbeitung eingesetzt wird. Mit ihm werden Filterfeinheiten kleiner 3 µm erzielt, und durch seine spezielle Konstruktion kommt er ohne Filterverbrauchsstoffe aus, was wesentlich zu seiner hohen Wirtschaftlichkeit beiträgt. Das kleinste Standardmodell, der MicroPur 120, wird auf der Messe gezeigt – zusammen mit dem von der Kapazität her abgestimmten Abschlammkonzentrator AK5, der für automatisierten Schlammaustrag sorgt.

Eine weitere Filtertechnik bietet der Hydrostatfilter HL. Dieser Schrägbett-Vliesfilter wird beim Schleifen zumeist als eigenständige Reinigungseinheit für Öle und andere KSS eingesetzt. Er kombiniert Filtervlies und einfache Vakuumtechnik für geringe Restfeuchte im Vlies- und Schmutz-Austrag.

Wer seine Filteranlage selbst konfigurieren will, kann den neuentwickelten und modular aufgebauten HydroPur nach Bedarf zusammenstellen.

