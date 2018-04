Massivumformer in Halle 5

Anzeige

In diesem Jahr findet der vom Industrieverband Massivumformung e.V. (IMU) organisierte Branchentreff auf dem „Integrated Lightweight Plaza Forum“ in Halle 5 auf 20 m² Ausstellungsfläche statt (Stand 48). „Die Massivumformung tritt zwar kleiner auf als in den Vorjahren“, räumt IMU-Chef Tobias Hain ein, „aber Besucher können gewiss sein, hochwertige Informationen rund um Technologie und Branche zu erhalten“, versichert er.

In der Speakers Corner der Lightweight Plaza berichtet außerdem Dr. Udo Zitz am Dienstag über die Brancheninitiative „Automobiler Leichtbau durch Massivumformung“, die sich mit 39 internationalen Partnern in Projektphase III befindet. Dr. Zitz ist Engineering-Leiter des Projektpartners Hammerwerk Fridingen. Sechs weitere IMU-Vorträge gibts am selben Dienstag im Forum Industrial Supply in Halle 4.

