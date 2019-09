Anzeige

Es gehört zu den einfachsten, vielseitigsten und wirtschaftlichsten Verfahren der Entgrattechnik: Auf der Deburring Expo informiert Kullen-Koti (Halle 1, Stand 405) über die Möglichkeiten und Grenzen des Bürstentgratens.

In vielen Bereichen der Metallbearbeitung gehört das Entgraten zu den unverzichtbaren Arbeitsschritten im Finishing und in der Qualitätssicherung. Das rein mechanische Bürstentgraten erfordert weder den Einsatz von Chemikalien noch die Zufuhr von thermischer Energie. Es eignet sich für fast alle metallischen Werkstücke und Grate mit bis zu 0,2 mm Höhe. Die besonderen Stärken des Verfahrens liegen in der einfachen Handhabung und der Flexibilität. Dem Anwender steht eine große Auswahl an Bürstentypen zur Verfügung, deren Geometrie und Besatzmaterial perfekt für seinen Einsatzfall angepasst werden können.

Auf seinem Messestand zeigt Kullen-Koti zahlreiche auf die verschiedenen Aufgaben der Entgrattechnik abgestimmte Bürstenlösungen. So etwa Tellerbürsten für das Finishing von Oberflächen, Rund- und Einzelscheibenbürsten für das Säubern von Schweißnähten, Pinsel- und Topfbürsten für das Entgraten von Trennstellen oder Innen- und Alphahonbürsten für die Bearbeitung von Bohrungen und Querverschneidungen. Außerdem zeigt das Unternehmen, wie sich die Anforderungen an die Entgrattechnik in den letzten Jahren gewandelt haben.

23. September 2019

