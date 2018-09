Mega-Auflieger

Anzeige

170 kg mehr Nutzlast im Vergleich zur Vorgängergeneration bietet der neue Kögel Mega in der Grundausstattung mit einem Leergewicht ab circa 6.130 kg. Er eignet sich für klassische Standardaufgaben wie auch für Volumentransporte. Mit einer lichten Innenhöhe von drei Metern bewältigt er auch das Just-in-Time-Geschäft im Automotive-Bereich. Das Be- und Entladen von drei gestapelten Gitterboxen ist dank des zur Serienausstattung gehörenden mechanisch-hydraulischen Hubdachs möglich. Dieses vergrößert die seitliche Durchladehöhe vorne um 600 mm und hinten um 500 mm auf über drei Meter. Das ausgestellte Exponat ist optional nach Daimler-Richtlinie 9.5 ausgestattet. Dazu gehören unter anderem Palettenanschlagleisten aus Stahl und eine Stirnwandaufdopplung aus einer

12 mm starken und 1.250 mm hohen Siebdruckplatte. Kögel

informiert in Halle 27, Stand F06.

17. September 2018