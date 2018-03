Anzeige

Die Powerbox 300 von Spectra ist ein modulares Mini-PC-Komplettsystem, mit dem sich unzählige Einsatzszenarien realisieren lassen: Durch die Kombination von Standardmodulen sind mehr als 100 Varianten möglich. Durch kabelloses Einstecken von Multi-I/O-Modulen in den entsprechenden Sockel werden vier zusätzliche Lan- oder POE-Ports geschaffen, auch in M12-Ausführung. Die Anschlüsse werden mit dem zugehörigen Bracket sauber herausgeführt. Für Erweiterungen wie Wifi, GSM, Com, USB, Lan, Firewire oder Feldbusse stehen zwei mPCIe-Sockel zur Verfügung. Die für mobile Anwendungen notwendige Power Ignition Funktion wird durch ein Funktionsmodul realisiert. Die Powerbox ist ein kompaktes Leichtgewicht von 1,65 kg mit den Maßen 203 x 67 x 142 mm.

25. März 2018