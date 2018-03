Mehr Designflexibilität bei Leiterplatten

Anzeige

Das M8-/M12-Verbindungssystem von TE Connectivity für den Einbau in Schalttafeln ermöglicht größere Designflexibilität für Leiterplatten-Steckverbinder. Die kostengünstigen feldinstallierbaren Steckverbinder für Schalttafeln und Leiterplatten sind durch Schutzart IP67 für raue Industrieumgebungen geeignet. Außerdem zeichnen sich diese Steckverbinder, die als Stecker und Kupplung in geschirmten und ungeschirmten Versionen bereitstehen, durch vergoldete Kontakte aus. Somit können sie in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören die industrielle Automatisierung, die Automobilproduktion, Werkzeugmaschinen, die Herstellung von Halbleitern, Maschinen für die Fabrikautomatisierung, die Produktion von Magnet- und Sensorventilen sowie Bildverarbeitungssysteme.

11. März 2018