Mehr Intelligenz für pneumatische Antriebe

Mit der Serie D-MP von SMC können Anwender schlichte Antriebe in intelligente Kommunikationspartner verwandeln. Mittels IO-Link wird die bidirektionale Kommunikation möglich und die Sensoren können Informationen wie die Kolbenstellung oder die Anzahl durchgeführter Zyklen an übergeordnete Steuerungssysteme übermitteln. Umgekehrt ist auch die Parametrierung über IO-Link möglich, um Prozesse hochflexibel zu steuern. Das Greifen ungleichmäßiger Werkstücke mit unterschiedlicher Kraft, die Positionierung verschiedenartiger Güter oder die Abstandsregelung von Walzen in der Papierindustrie sind typische Beispiele. Die Sensoren lassen sich über die C-Nut montieren. Kompatibel sind sie etwa mit CQ2-Z, MGP-Z, C96 und CP96. Es stehen vier Längen von 25, 50, 100 bis 200 mm zur Verfügung.

6. September 2018