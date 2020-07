Anzeige

Überall dort, wo Bleche, Metallplatten oder andere Werkstücke mit ferromagnetischen Eigenschaften bewegt werden müssen, sind Magnetgreifer gefragt. Mit ihrer hohen Haltekraft transportieren sie in Produktionsprozessen mit Pick&Place-Anwendungen das Material, ohne es zu verformen. SMC hat jetzt seine Magnetgreifer der Serie MHM weiterentwickelt und ihre maximale Haltekraft erhöht. Damit könnten Werkstücke noch genauer fixiert werden, heißt es. In verschiedenen Baugrößen verfügbar, erreicht die pneumatisch funktionierende Lösung laut Angaben eine magnetische Haltekraft von 10 bis 1000 N bei unterschiedlichen Kolbendurchmessern. Dies gewährleiste etwa auch bei einer unterbrochenen Druckluftzufuhr den Schutz vor Herabfallen durchgehend. Dank der geringen Abmessungen fällt die Baugröße sehr platzsparend aus. So können für den Transport von Teilen mit großer Oberfläche sehr einfach auch mehrere Magnetgreifer parallel angeordnet werden.

Kontakt:

SMC Deutschland GmbH

Boschring 13–15

63329 Egelsbach

Tel. +49 6103 4020

www.smc.de