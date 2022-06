Mehr Prozesssicherheit dank Schwarmintelligenz

Im Schwarm für mehr Prozesssicherheit – so zeigt Safelog (Halle B4, Stand 421) die aktuelle Generation seiner agentenbasierten AGV-Systeme. Besucher können sich am Stand informieren, wie sich die mobilen Transportroboter auch ohne teure Leitstandanbindung flexibel, schnell und zuverlässig für unterschiedliche Applikationen einsetzen lassen. Dank der Schwarmintelligenz der fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) gehöre der Ausfall ganzer Flotten wegen der Störung eines Einzelgeräts der Vergangenheit an.

Die Verzahnung von automatisierter Fertigung und Transportaufgaben zählt zu den Trendthemen der Robotik. Zahlreiche Systeme und Anbieter drängen auf den Markt. Das Problem: Bei der Implementierung eines fahrerlosen Transportsystems (FTS) ist fast immer die Integration in einen kostspieligen Leitstand notwendig. Damit verbunden sind lange Vorlaufzeiten und hohe Folgekosten der AGV-Projekte. Auch die Flexibilität bleibt auf der Strecke. Mit seinen in Deutschland produzierten mobilen Transportrobotern ermöglicht es Safelog, AGV-Flotten von wenigen bis zu mehreren hundert FTF ohne Leitstand zu betreiben. Durch die dezentrale Steuerung steige die Prozesssicherheit. Bei einer Störung steht nur das betroffene Fahrzeug still, während der Schwarm weiter seinen Aufgaben nachgeht. Die AGV lassen sich per Plug&Play in die bestehende Infrastruktur integrieren, wodurch ein Go-live in wenigen Wochen möglich ist. Die Roboter verfügen über zahlreiche Schnittstellen wie VDA 5050.

