Wittmann Battenfeld stellt seine Anfang 2019 eingeführte und seither komplettierte, neue Vertikalmaschinenreihe VPower nun erstmals in „Combimould“-Ausführung vor, also in der Ausstattung für die Mehrkomponentenfertigung (Halle 15, Stand C06). Die im Design überarbeitete Reihe ist in Größen für 1200, 1600, 2200 und 3000 kN Spritzgießkräften erhältlich mit Rundtischen in den Durchmessern 1300, 1600 und 2000 mm.

Die Antriebseinheit bietet die Basisvoraussetzungen für den 2-Aggregate-Betrieb. In der Standardkonfiguration wird das zweite Hydrauliksystem für das Auswerfen während des Spritzzyklusses verwendet. Bei Mehrkomponenten-Anwendungen hingegen versorgt es das zweite Spritzaggregat, damit beide Aggregate gleichzeitig einspritzen und dosieren können. Ist die VPower für den 2K-Betrieb vorbereitet, kann sie gleich als 2K-Anlage bestellt oder später mit einem zweiten Plastifizieraggregat nachgerüstet werden.

30. September 2019