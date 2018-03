MES sorgt für digitale Transparenz in Echtzeit

Anzeige

Der österreichische Anbieter von Manufacturing Execution Systems- (MES-) Lösungen, Industrie Informatik, (Halle 7, Stand C12) stellt in Hannover den erweiterten Funktionsumfang seines MES Cronetwork vor. Laut des Softwarehauses wird damit die automatisierte Maschineninteraktion auf ein neues Level gehoben. Im Vergleich zu vorherigen Versionen der fertigungsoptimierenden Software, die bisher als Bindeglied zwischen ERP-System und Maschinenebene galt, will der Anbieter eine uneingeschränkte Echtzeit-Verbindung zum Einzelteil herstellen. Als Highlight präsentiert das Unternehmen sein neues „Terminal advanced“, mit dem Daten am Shopfloor erfasst werden können. Auch seine mobile App-Ausfertigung für Tablet-PCs und Smartphones mit dem integrierten, operativen Tool Produktionsinfo Datenobjekte (Pido), das Auswertungen schnell und einfach gestaltet, hat der Aussteller im Gepäck.

23. März 2018