Qualitätsmanagement Der in Montabaur ansässige Anbieter Itac Software hat sein Manufacturing Execution System Itac-MES-Suite im Bereichüberarbeitet.

Das QM-Modul beinhaltet jetzt verbesserte Analyse- und Reporting-Funktionen für alle produktrelevanten Qualitätsdaten. Daten können direkt im Produktionsprozess ausgewertet werden und spiegeln so die aktuelle Qualität wider. Das QM-Modul unterstützt unter anderem die Ressourcen- und Produktanalyse sowie die Fehler- und Fehlerartenanalyse. Das QM-Modul wird in der Itac-Workbench verfügbar sein und baut damit auf ein einfacheres Bedienkonzept, basierend auf HTML5. Farbige Anzeigen sorgen für direkte Sichtbarkeit von Ausreißern oder Fehlern. Die Lösung bietet eine übersichtliche Anzeige von Diagrammen (zum Beispiel Pareto-Diagramm). Dabei ist ein einfacher Einstieg in die Übersichtsseite gewährleistet, von der aus die verschiedenen Qualitätsanalysen angewählt werden können (Machine Analysis, Product Analysis, Failure Data Analysis, Measurement Data Analysis). Über ein Drill-down-Menü besteht außerdem die Möglichkeit, direkt ins TR-Modul (oder weitere Module) zu wechseln. Zudem wurden Icons und Buttons auf das Wesentliche reduziert. Stattdessen liege der Fokus auf Übersichtlichkeit und einfacher Bedienung.

