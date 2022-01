Mewa: Sicher arbeiten mit Warnschutzkleidung

Für alle, die im Straßen-, Bahn- oder Flugverkehr arbeiten, ist Warnschutzkleidung unerlässlich. Mewa bietet gut sichtbare Schutzkleidung im Full-Service-System an. Das bedeutet, jeder, der von dem Textildienstleister einkleidet wird, hat mehrere Ausstattungen im Schrank. Mewa holt die verschmutze Kleidung zu vereinbarten Zeiten ab, wäscht sie fachgerecht und repariert sie, falls nötig. Zur Dienstleistung gehört ebenfalls die Funktionskontrolle der Kleidung, die nach dem international gültigen Standard ISO 20471 zertifiziert ist.

Optimale Sichtbarkeit mit geprüften Reflexstreifen

Die ISO 20471 definiert im Detail Anforderungen an Kleidung für Menschen, die bei ihrer Arbeit in punkto Sichtbarkeit einem hohen Risiko ausgesetzt sind, z. B. bei Straßenarbeiten, der Müllabfuhr, Rettungseinsätzen oder an Eisenbahngleisen. Das Tragen hochsichtbarer Warnschutzkleidung, die nach diesem Standard zertifiziert ist, ist für sie verpflichtend. Zu den Kriterien gehören u.a. die 360-Grad-Erkennbarkeit und die Definition der Retroreflektion. Dafür sorgen u. a. Reflexstreifen. Sie müssen nach anspruchsvollen Tätigkeiten besonders sorgfältig gesäubert werden.

Kontakt:

Mewa Textil-Service AG & Co. Management OHG

John-F.-Kennedy-Straße 4

65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 7601–0

Fax +49 611 7601–361

Mail: info@mewa.de

www.mewa.de

Hier finden Sie mehr über: