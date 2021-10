Mink Bürstenschott: Kabeldurchlässe in Doppelböden abdichten

An den Austrittsstellen der Daten- und Stromkabel, die im Warmgang zu den Serverracks führen, kann Kaltluft, die zur Kühlung der Serverschränke dient, verloren gehen. Es kann zu sogenannten Hotspots und zu einer Serverüberhitzung kommen. Das einbaufertige Bürstenschott von Mink wird als Kabeldurchführung im sogenannten Warmgang/Doppelboden eingesetzt und hält die kalte Luft im Doppelboden. So kann die Kaltluft gezielt in den Serverschrank gelangen. Es besteht aus 2×2-reihigen, zueinander versetzt angeordneten Bürstenfeldern, die mit ihren flexiblen Fasern perfekt gegeneinander abdichten. Luftmengenmessungen haben laut Anbieter eine hervorragende Abdichtung bei branchenüblichen 10 PA (Pascal) Überdruck ergeben (≤= 72 m3 /h mit Kabel, ≤= 50 m3 /h ohne Kabel). Das Bürstenschott dichtet dauerhaft und effizient, auch bei wechselnder Kabelführung, ist durch das Bürstenschott gesichert. Als Standardartikel in drei Faserfeldgrößen erhältlich deckt das Bürstenschott viele Anwendungsbereiche ab. Die Montage des Systems ist sowohl vor, als auch nach der Kabelinstallation möglich. Speziallösungen sind möglich.

Kontakt:

August Mink GmbH & Co. KG Fabrikation technischer Bürsten

Wilhelm-Zwick-Straßße 13

73035 Göppingen

Tel.: +49 71 61 40 31–0

Fax: +49 71 61 40 31–500

Mail: info@mink-buersten.de

www.mink-buersten.com

Hier finden Sie mehr über: