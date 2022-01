Mit dem MX-System von Beckhoff wird die Steuerung zum Schaltschrank

Mit dem neuen MX-System, einem einheitlichen Automatisierungsbaukasten, bietet Beckhoff eine flexible, bauraumoptimierte und intelligente Systemlösung, die den konventionellen Schaltschrank komplett durch Module ersetzen kann. Das System besteht aus einer robusten Aluminium-Baseplate in Schutzart IP67 mit integrierten Modulsteckplätzen, die über Ethercat zur Kommunikation und eine integrierte Stromversorgung verfügen (Schutzkleinspannungen sowie 400 VAC und 600 VDC). In der größten Ausbaustufe ist eine Anschlussleistung von 400 VAC/63 A möglich.

Baseplate und Modulen in Schutzart IP67

Für den Netzanschluss sowie sämtliche anderen Funktionen eines Schaltschranks stehen entsprechende Module zur Verfügung. Für den Anschluss der Feldebene verwenden die Module in der Automatisierungstechnik bereits langjährig bewährte Anschlussstecker. Ein Systemverbund aus Baseplate und Modulen weist eine Schutzart von IP67 auf und kann direkt in die Maschine montiert werden. Das System reduziert die Aufwände für den Hersteller insbesondere in den Phasen Planung und Installation.

Durch integrierte Diagnosefunktionen reduziert sich die Komplexität für den Endanwender. Somit steht ein modulares Schaltschranksystem in hoher Schutzart zur Verfügung, das sich ohne weitere Schutzgehäuse an der Maschine montieren lässt. (ks)

Kontakt:

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20

33415 Verl

Tel.: +49 5246 963-0

Mail: info@beckhoff.com

Website: www.beckhoff.com

Hier finden Sie mehr über: