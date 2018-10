Mit Gummi und mehr

Anzeige

Erstmals auf der Fakuma präsent, stellt LBW-Steinl seine Elastomer- und Thermoplast-Spritzgießmaschinen vor, ergänzt um die Automationsmöglichkeiten über die neu gegründete Tochter LWB Automation (Halle A4, Stand 4123). Zwei Beispielanwendungen aus dem Vertikalmaschinenprogramm sind in einer Produktionszelle in Aktion: Eine C-Rahmen-Maschine in Thermoplast-Ausführung produziert ein rundes Kunststoff/Gummi-Bauteil, dessen Basisteil aus Vestamid PA 612 + 40 % GF besteht. Die C-Rahmen-Anlagen sind bis 1600 kN von oben schließend verfügbar und bis 2500 kN von unten schließend. Maschine zwei ist eine Portalrahmen-Maschine, die in dieser Anwendung den Polyamid-Zentralkörper mit einem EPDM-Gummi, 70 Shore, ummantelt.

11. Oktober 2018