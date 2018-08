Mitteilsame Roboterspindel

Anzeige

Mit einer aktiven Roboterspindel startet Anbieter MD Drucklufttechnik (Halle 5, Stand A11) die Ära der vernetzten Druckluftwerkzeuge. VSpin liefert im laufenden Betrieb vielfach nutzbare Messdaten und vereinfacht das Teachen enorm.

Aktive Roboterspindeln übernehmen beim Entgraten von Metall- und Kunststoffbauteilen die Funktion von Sensoren. So lässt sich etwa über das Auslesen der Leerlaufdrehzahl und der Laufzeit auf die Lagerschmierung und den Verschleiß schließen. Das erlaubt laut Angaben eine flexible Wartung und vermeidet Produktionsausfälle.

VSpin liefert der Anbieter in einer Basis- und einer Pro-Version. Beide Ausführungen verwenden dieselbe Grundeinheit: die eigentliche Spindel und eine damit fest verbaute Elektronik. Sobald das Basisgerät elektrische Energie erhält, signalisiert es unterschiedliche Betriebszustände oder Störungen. Per LED angezeigte Lichtsignale melden beim Teachen schon minimale Auslenkungen und somit eine Berührung des Fräsers. Bereits dies vereinfache und verkürze das Teachen enorm, heißt es.

Mit der Pro-Version lässt sich das volle Potenzial der VSpin ausschöpfen. Die digitalen Outputs reichen von Drehzahl-, Auslenk- und Abschaltdaten bis zur Vibrationswarnung bei Rattermarken am Bauteil und zum Service-Hinweis. Optional lassen sich die Zustände der Roboterspindel, Fräser, Bauteile, Grate und der Entgratprozess in Echtzeit überwachen. Zum Upgrade der Basis- auf die Pro-Version genügt der Anschluss eines Dongles. Zudem bietet eine kostenlose App eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten per Tablet oder Smartphone.

