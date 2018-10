Modulare Maschinenserie

Anzeige

Neben den Highlights am Stand – der neuen Stanzmaschinen der FlexPunch-Serie und dem MultiTool 3in1 – präsentiert Ehrt (Halle 11, Stand F141) auch das neue QuickLock-Werkzeugsystem. Die FlexPunch-Serie soll eine hohe Modularität bei den Stanzmaschinen zur Bearbeitung der Flachmaterialen Kupfer, Aluminium, oder Stahl bieten. Sie ersetzt die Standardline des Herstellers und besteht aus der FlexPunch und der FlexPunch compact. Die Maschinen verfügen über zehn beziehungsweise vier Werkzeugstationen, die alle MultiTool-fähig sind. Durch die neuen 3in1-MultiTools lässt sich die größere Version mit bis zu 28 Stempeln bestücken, die kleinere mit bis zu zehn, plus Trennstation. Die FlexPunch compact ist von ihren Abmaßen deutlich kleiner und dadurch in Produktionen mit wenig Platz einsetzbar. Beide Maschinen bieten mit Optionen wie Gewindeformern, Sortierstationen oder Markiersystemen ermöglichen sie viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung an den Produktionsablauf.

12. Oktober 2018