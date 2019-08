Anzeige

Beko hat eine Minderheitsbeteiligung an Optimeas erworben, um seine Kompetenzen bei IIoT- und Cloud- Technologien zu erweitern. Mit Industrie-4.0-fähigen Software-, Hardware- sowie Cloud-Lösungen bedient Optimeas Anwendungen in verschiedenen industriellen Bereichen. Gemeinsam wollen die neuen Partner zeigen, wie man IoT- und Cloud-Technologien in der Drucklufttechnik einsetzen kann. In einer ersten Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen einen Everydry-Drucklufttrockner von Beko mit einem Smartmini-Monitoring-System von Optimeas ausgerüstet und in eine IIoT- und Cloud-Umgebung integriert. Das System überträgt Betriebszustände – beispielsweise Betriebsstunden und Öffnungszyklen der Klappen – sowie Messwerte und Verschleißdaten in die Cloud und visualisiert die Daten in Echtzeit.

12. August 2019

