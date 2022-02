Multifunktionsfahrzeug von Crown kommt jetzt auch mit Li-Ion-Batterie

Crown hat sein Multifunktionsfahrzeug Wave mit V-Force Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet. Die Fahrzeuge der WAV 60 Serie können mit zwei verschiedenen Lit-Ion-Batteriekonfigurationen bestellt werden. Die Vielseitigkeit des Wave wird gesteigert, denn die Möglichkeit des Zwischenladens eröffnet vielfältige neue Einsatzbereiche.

Kunden haben die Wahl: Für Anwendungen im Normalbetrieb bietet der Hersteller seine V-Force Li-Ion-Kompaktbatterie mit 24 V und 105 Ah mit einem integrierten 50-A-Ladegerät an. Für den anspruchsvollen Dauerbetrieb steht alternativ eine Konfiguration mit 210 Ah und einem externen Ladegerät zur Verfügung. Für beide Konfigurationen gilt: Wenn der Wave aufgeladen werden muss, wird er einfach an eine normale Steckdose angeschlossen. Auf all diese Batterien besteht eine Garantie über 5 Jahre.

Die wartungsfreie Blei-Säure-Batterie bleibt ebenfalls im Angebot. Damit bietet der Hersteller für jeden Kunden die maßgeschneiderte Energielösung, abgestimmt auf die Anwendungsanforderungen und die Infrastruktur vor Ort.

Vielseitigkeit auf vielen Ebenen

Der intuitiv zu bedienende Wave erhöht gleichzeitig Sicherheit, Produktivität und Flexibilität. Er wird insbesondere dort eingesetzt, wo üblicherweise Leitern benutzt werden, um in bis zu 5 m Höhe arbeiten zu können. Das Multifunktionsfahrzeug ist für eine Vielzahl von Anwendungen in engen und hoch frequentierten Umgebungen konzipiert. Dazu gehören das Handling und der Transport kleinerer Lasten in Wareneingang, Versand und Lagerung sowie das Kommissionieren. Auch für Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Höhe ist der Wave bestens geeignet.

Gleichzeitig fahren und heben

Der Bediener kann gleichzeitig fahren und heben, was einen reibungslosen, effizienten Arbeitsfluss möglich macht. Seine beiden Drehstrommotoren sorgen für eine schnelle Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h.

Die obere Ladeplattform des Wave trägt Lasten bis zu 90 kg, die untere weitere 115 kg. Für mehr Flexibilität bei jeder Ladung ist optional eine stufenlos elektrisch höhenverstellbare Ladeplattform erhältlich. (ks)

