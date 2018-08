Nahtlose Gieß- und Umformsimulation

Anzeige

Magma und Simufact haben eine Schnittstelle entwickelt, mit der die simulierten Eigenschaften des Gussteiles direkt an die Umformsimulation übergeben werden können – erhältlich bei beiden Software-Anbietern.

Diese gemeinsame Schnittstelle bieten die beiden Firmen mit ihren neuen Software-Versionen Magmasoft Rel. 5.4 und Simufact Forming 15 an. Damit schaffen sie simulationstechnisch die Verbindung zwischen Gießen, Abkühlen und Umformen, um die Fertigungsprozesskette zu optimieren.

Magmasoft sagt lokale Eigenschaften und Schädigungen im Gussteil oder Rohblock vorher und liefert so die Ausgangsbedingungen für die Umformsimulation. Dies kann der entscheidende Schritt zur verbesserten Qualität des Bauteils sein, wie es heißt. Risiken aus Schwindungsporositäten im Werkstück lassen sich nun frühzeitig in allen Prozessen und für beliebige Gussmaterialien identifizieren. Mit Autonomous Engineering sei Magmasoft in der Lage, den bestmöglichen Gießprozess für optimierte Produktqualität zu finden.

Von Simufact kommen Lösungen für die Simulation, mit denen sich Prozesse zum Umformen, thermischen und mechanischen Fügen sowie zur additiven Fertigung auslegen und optimieren lassen. Die Tools des Unternehmens sollen dabei den Anwendern helfen, ihre Kosten für Produktionsentwicklung und Betrieb maßgeblich zu senken.

14. August 2018