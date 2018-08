Netzauslastung auf die Millisekunde genau messen

Anzeige

Der Promesh P9 von Indu-Sol ist ein Full-Profinet-Switch, der die Vorgaben an die Conformance Class B sowie Netload Class III erfüllt. Durch optimierte Schirmkontaktierungen in den RJ45-Buchsen und eine Ableitstromüberwachung verfügt der Profinet/Ethernet-Switch über eine hohe EMV-Festigkeit. Das Gerät lässt sich individuell an das Netzwerk anpassen. Um Netzwerkspitzen korrekt erfassen zu können, ermittelt der Switch die Netzauslastung auf die Millisekunde genau und stellt diese auf der Web-Oberfläche grafisch dar oder setzt bei Überschreitung entsprechende Alarme ab. Er kann auch in elektromagnetisch stark belasteten Bereichen eingesetzt werden. Mit der Ableitstromüberwachung lässt sich dauerhaft die Summe aller Schirmströme erfassen und bewerten. Hierfür wird zusätzlich zum Stromwert das dazugehörige Spektrum mit den jeweiligen Frequenzanteilen angegeben.

15. August 2018

