Neue Antriebsserie von Faulhaber

Bei der neuen BHx-Serie von Faulhaber handelt es sich um spaltlose, bürstenlose Hochleistungsmotoren in 2-Pol-Technik mit 16 mm Durchmesser. Bezogen auf Abmessungen und Gewicht liefern sie hohe Drehzahl- und Leistungswerte bei geringer Vibration und Wärmeentwicklung. Damit eignen sich die Motoren besonders gut für den Einsatz in Dentalhandstücken, professionellen Handwerkzeugen oder in der Robotik. Die Serie ist in zwei unterschiedliche Motorausführungen, die beide eine Länge von 60 mm aufweisen und jeweils für hohe Drehzahlen und hohe Drehmomente ausgelegt sind.

9. August 2018

