Neue Spannzangenhalter verbessern Qualität

Anzeige

Werkzeugherstellern bietet Schaublin (Halle 2, Stand 2050) nun hochgenaue Spannzangenhalter mit entsprechenden Adaptern an. Sie können ohne großen Aufwand und Zeitverlust an die gängigsten Werkzeugschleifmaschinen angebaut und schnell auf Rundlauf- und Taumelfehler von 2 µm eingestellt werden, heißt es. Mit der Variante SRS W 20 ist das bis in den Miniaturbereich mit Durchmessern von 0,3 bis 10 mm möglich. Als Beleg für die erreichbare Präzision führt der Hersteller Praxisbeispiele an: Auf einer Schleifmaschine von Walter lag der Rundlauf demnach beim Schleifen von 14 mm-Hartmetall mit drei Spannuten durchgängig innerhalb von 0,002 mm. Beim Nachschärfen von 12 mm HM betrug die Rundlaufabweichung nur 0,001 mm.

Neben der Spanntechnik zeigt der Hersteller auch die CNC-Hochpräzisionsmaschine 202 TG (Turning/Grinding). Sie vereint die Verfahren Drehen und Schleifen. Darüber hinaus sind Bohren, Fräsen und weitere Prozesse möglich, so dass dem Anwender ein hochproduktives Bearbeitungszentrum zur Verfügung steht.

5. März 2018