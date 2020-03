Anzeige

Der neue Hochleistungsbohrer CoroDrill 860 von Sandvik Coromant bearbeitet ein breites Material- und Teilespektrum und erzielt eine deutlich verbesserte Werkzeugstandzeit.

Der CoroDrill 860 mit -GM-Geometrie basiert auf einer neuen Sorte, einem innovativen Spankanal-Design und einer Bohrerspitze mit PVD-Mehrfachbeschichtung. All dies führt laut Sandvik Coromant zu verbesserten Bohrprozessen in vielen Werkstoffen und unterschiedlichen Anwendungen sowie einer wesentlich höheren Werkzeugstandzeit. Das neuentwickelte Vollhartmetall-Werkzeug eignet sich für Anwendungen, bei denen die Bohrungsqualität entscheidend ist – unter anderem in der Automobilindustrie, im allgemeinen Maschinenbau und in der Öl- und Gasindustrie.

Gute Spanabfuhr und reduzierte Wärmeentwicklung

Als High-Performance-Lösung für Kurzlochbohrungen überzeugt der CoroDrill 860 in Stahl, rostfreiem Stahl, Guss- und gehärteten Werkstoffen. Aber auch beim Bearbeiten von NE-Metallen wie Kupfer und Aluminium sowie warmfesten Superlegierungen zeigt der Bohrer sehr gute Leistungen. Dank der besonderen -GM-Geometrie mit optimierter Doppelfase punktet der CoroDrill 860 mit einer gesteigerten Stabilität und Kernfestigkeit sowie Eckenverstärkung. Seine polierten Spankanäle sorgen für eine verbesserte Spanabfuhr und eine reduzierte Wärmeentwicklung während der Bearbeitung. Dadurch profitieren Anwender von sicheren Prozessen und einer hohen Bohrungsqualität.

