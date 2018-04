Nur das zahlen, was man braucht

Anzeige

Das Onlineportal von Still ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Web-Applikationen. Zunächst können die Kunden die Anwendungen 30 Tage lang kostenlos testen, danach erfolgt die Abrechnung über ein Abo-Modell.

Still (Halle 19, Stand E94) bündelt seine Lösungskompetenz im Bereich Flottenmanagement in zwei Säulen: Nummer eins besteht aus intelligenten Softwaretools, mit denen Kunden die Effizienz ihrer Flotte endgerätunabhängig von überall auf der Welt steuern können. Nummer zwei ist die intralogistische Beratung, in der ein Expertenteam Flotte und Anforderungen des Kunden analysiert und Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen aufzeigt.

Mit Nexxt Fleet bietet der Intralogistikspezialist ein leistungsstarkes und nutzerfreundliches Onlineportal, das Zugriff auf verschiedene Web-Applikationen gewährt. Darüber erhalten Kunden Zugang zu derzeit neun Applikationen mit unterschiedlichen Kernfunktionen. Die Abrechnung erfolgt über ein Abo, wobei jede Applikation

30 Tage lang kostenlos getestet werden kann. Für die Kunden hat die Aufteilung in Applikationen mit verschiedenen Kernfunktionen einen großen Vorteil: Sie können flexibel genau die Applikationen abonnieren, die sie tatsächlich brauchen – statt für große Softwaresuiten zu bezahlen, deren Funktionsumfang über den Bedarf hinausgeht.

20. April 2018