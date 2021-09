Hochleistungszerspanung: Okuma stellt neues Horizontal-BAZ vor

Okuma Europe (Halle 7, Stand E04/F03) präsentiert mehrere Neuentwicklungen. Unter dem Motto „Feel the Magic of Okuma“ zeigt das Unternehmen innovative Werkzeugmaschinen mit besonderen Neuentwicklungen. Auf der EMO Milano 2021 feiert der Maschinenbauer mit dem neu entwickelten Horizontal-Bearbeitungszentrum MA-600HIII für die Hochleistungszerspanung eine Weltpremiere. Dank optimierter Features ermöglicht dieses Mitglied der MA-H-Serie eine größtmögliche Automatisierung und einen störungsfreien Roboterbetrieb. Das MA-600HIII überzeugt zudem mit noch schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeiten, höherer Maschinenleistung und Präzision. Dabei kommt unter anderem eine neu entwickelte Universalspindel zum Einsatz. Zudem verbraucht das MA-600HIII mit seinem speziellen Energiesparsystem „Eco Suite“ weniger Energie und belastet damit auch die Umwelt weniger. Damit erfüllt das Bearbeitungszentrum alle Anforderungen an die Prozesssicherheit und Maßhaltigkeit, insbesondere in der Automobilindustrie,

