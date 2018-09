Open Mind zeigt neue Verfahren zum Schruppen und Schlichten

Anzeige

Open Mind Technologies (Halle 2, Stand B20) präsentiert auf der AMB die aktuelle Version der CAD/CAM-Suite Hypermill mit Schwerpunkt auf dem Performance-Paket Hypermill Maxx Machining. Die Software umfasst laut Anbieter innovative Verfahren zum Schruppen, Schlichten und Bohren. Für eines davon hat Open Mind sogar an der Entwicklung des entsprechenden Werkzeugs mitgewirkt: das 5-Achs-tangentiale Ebenenschlichten mit dem konischen Tonnenfräser, bei dem große Radien entsprechend weite Bahnabstände ermöglichen. An einer Virtual-Reality-Station können AMB-Besucher mit einer 3D-Maschinensimulation in den Bearbeitungsraum eintauchen.

4. September 2018