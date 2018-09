Optimal geeignet für Mess- und Testgeräte

Anzeige

Mit dem Intershell IP hat Intermas seine Kleingehäuseserie für Europakartenformate und kundenindividuelle Elektronikapplikationen erweitert. Es eignet sich nicht nur als Tischgehäuse für Mess- und Testgeräte – auch für mobile Anwendungen im Außenbereich ist es dank seiner Robustheit und Dichtigkeit bis IP65 geeignet. Durch die Verwendung spezieller leitfähiger Silikondichtungen wird zudem ein optimaler EMV-Schutz gewährleistet. Standardmäßig sind zwei Ausführungen lieferbar: Variante 1 mit einer Höhe von 81,8 und einer Breite von 145 mm. Variante 2 mit einer Höhe von 145 und einer Breite von 229,2 mm. Beide Varianten sind in den Nenntiefen 150, 200 und 250 mm erhältlich. Der Grundaufbau besteht aus einem Aluminium-Strangpressprofil, das in Variante 1 sowohl als Ober- und Unterteil beziehungsweise in Variante 2 (3 HE, 42 TE) als Seitenteile verwendet wird.

16. September 2018