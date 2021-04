Emka-Griff schützt Outdoor-Schränke vor Vandalismus und Wetterschäden

Anzeige

Um die sensible Elektronik in Outdoor-Schaltschränken und Telekommunikationsgehäusen zu schützen und nur autorisierten Personen den Zugang zu gewähren, hat Emka eine Outdoor-Lock-Lösung entwickelt: den Low-Power-Outdoor-Griff. Er schützt vor Vandalismus, Saboteuren und Hackern, aber auch vor Beschädigungen durch Unfälle, Gewitter oder Hochwasser.

Eine LoRa/NB-IoT-Verbindung übermittelt Daten an das zentrale Network Operations Center (NOC), in dem der verantwortliche Mitarbeiter den Status aller Schränke per Real Time Monitoring auf dem Display überwachen kann. Dazu gehört, wie lange Verschluss und Tür geöffnet sind, wie hoch die Temperatur im Gehäuse ist, ob dort Wasser eindringt oder der Schrank um mehr als 8° geneigt wird.

Nach einer automatischen Meldung im Störfall kann das NOC einen Techniker gezielt zum Einsatzort schicken. Dort kann der komplett stromlose, batteriebetriebene Schrank mit einem kompatiblen Schlüssel oder Smartphone geöffnet werden, sofern der Zugang vorab gewährt wurde. Das Ergebnis: Der Betreiber profitiert von einer effizienten Wartung, hat die volle Kontrolle über den Status und spart Zeit sowie Kosten.

