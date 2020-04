Anzeige

ERP-Hersteller Oxaion und MES-Experte Syncos treten seit kurzem gemeinsam unter der Dachmarke Modula auf. Modula soll die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette vereinigen und richtet sich als Gruppenlösung vornehmlich an mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, der Automobilindustrie und der Medizintechnik. Relevante Daten wie der Produktionsforecast und -aufträge werden im ERP gepflegt und stehen mit den korrespondierenden Stammdaten in Echtzeit in Syncos MES zur Verfügung. Dort können sie weiter spezifiziert werden. Eine Rückmeldung ans ERP ist ebenfalls sichergestellt, um aktuelle Informationen beispielsweise zum Fertigungsstatus oder zu Reklamationen (zum Beispiel 8D-Report) bereitzustellen.

