Palettierroboter von Kuka schafft 28,3 Zyklen pro Minute

Der Palettierroboter KR Quantec PA von Kuka beeindruckt in zweiter Generation mit reduzierten Zykluszeiten. Dank einer Traglast bis 240 kg packt der Roboter ordentlich zu und ist in der Ausführung mit lebensmitteltauglichen NSF-H1-Schmierstoffen erhältlich. Der Roboter ist für anspruchsvolle Palettier-Aufgaben konzipiert und schafft 28,3 Zyklen pro Minute.

Zudem überzeugt er mit optimiertem Gewicht und Schwerpunkt sowie verbesserter Antriebstechnik, die bei Getriebe und Motoren auf neueste Technologien setzt. Dank reduziertem Footprint benötigt er weniger Platz. Auch die Zykluszeiten sind beeindruckend: Gegenüber dem Vorgängermodell mit vergleichbarer Nutzlast ist er um bis zu 10 % schneller. Der Roboter steht für ein optimales Gleichgewicht zwischen Achsgeschwindigkeit und Beschleunigung. Zudem wurden die Achsgeschwindigkeiten erhöht, zum Beispiel für die Lagenbildung beim Palettieren oder lange 180°-Drehbewegungen.

Hygienic Oil für die Lebensmittelindustrie

Um den Anforderungen der Konsumgüter-, speziell der Lebensmittelindustrie im Sekundärbereich gerecht zu werden, bietet der Hersteller den Palettierroboter in der Ausführung “Hygienic Oil“ (HO) an. Alle Achsen, ebenso wie die Energiezuführung, sind mit lebensmitteltauglichen NSF-H1-Schmierstoffen ausgestattet. Sowohl die Roboter in HO-Ausführung als auch die Standardmodelle sind für die neueste Robotersteuerung KR C5 von Kuka ausgelegt. (ks)

Kontakt:

Kuka Deutschland GmbH

Zugspitzstraße 140

86165 Augsburg

Tel.: +49 821 797-50

Mail: kontakt@kuka.com

Website: www.kuka.com

