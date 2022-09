Panacol präsentiert UV-feuchtehärtenden Klebstoff

Mit Vitralit UD 8050 MV F bietet Panacol einen neuen Klebstoff, der für den Einsatz in der Medizinindustrie zertifiziert ist. Das Besondere: Neben seiner primären Härtung – der UV-Vernetzung – bietet dieser Klebstoff eine sekundäre Feuchtenachvernetzung an. So können Bauteile in medizinischen Geräten prozesssicher und ohne thermische Beeinflussung ausgehärtet werden, auch wenn Schattenzonen in Bauteilkavitäten vorhanden sind. Die Sekundärhärtung des Klebstoffs in den Schattenbereichen, die nicht vom UV-Licht erreicht wurden, findet durch die Feuchtigkeitsnachvernetzung der Isocyanatgruppen nachgelagert statt. Im Gegensatz zu anderen luftfeuchtigkeitsnachvernetzenden Klebstoffen, wie beispielsweise Cyanacrylaten, kann der Klebstoff prozesssicher verarbeitet werden, da seine primäre Härtung auf der UV-Vernetzung basiert und die Luftfeuchtigkeit nicht dazu führt, dass der Klebstoff schon in der Dosiernadel aushärtet. Dadurch bietet sich dem Anwender ein breites Prozessfenster. Zudem gibt es keine Ausblüheffekte auf den Kunststoffen, die man typischerweise von Cyanacrylaten kennt.

Vielseitig anwendbarer Klebstoff

Vitralit UD 8050 MV F ist nach ISO 10993–5/-10/-23 zertifiziert. Da der dualhärtende Klebstoff auf vielen unterschiedlichen Substraten eine hohe Haftung aufweist, ist er die optimale Lösung für unterschiedliche Klebeanwendungen. So eignet sich das UV-Acrylat zum Fixieren von Batterien auf Glukosesensoren (Corner Bonding), für Glob Tops auf SMD-Bauteilen, bei denen der Klebstoff prozesssicher und stressfrei auch in den Schattenbereichen unter den Bonddrähten aushärtet oder als konstruktiver Klebstoff zwischen transparenten und nicht transparenten Fügepartnern, die im Klebespalt sekundenschnell mit Licht fixiert werden und nachträglich in den Schattenzonen nachvernetzen. Durch die hohe Ionenreinheit kann der Klebstoff bedenkenlos auf metallisierten Oberflächen verarbeitet werden. Für die optische Qualitätskontrolle der Verklebung ist der Klebstoff zusätzlich mit Fluoreszenzmarkern ausgestattet, die mit kurzwelligem Licht angeregt werden können. kf

