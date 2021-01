Anzeige

Mit den 4G-Routern der UR-Serie bietet der Industrie-PC- und Automationshersteller Spectra laut eigenen Angaben ein komplettes Sortiment an industriellen 4G-Mobilfunk-Routern: vom Einsteiger-Modell mit reiner 4G-Routing-Funktion bis hin zur Oberklasse mit zusätzlichem WLAN, multiple GLAN, PoE, GPS, GPIO, RS-232/485 und SD-Card. Die leistungsstärkeren Modelle bieten zusätzlich die Möglichkeit der Einbindung von User-Apps mittels eines SDK für Python und eine Unterstützung von Modbus RTU/TCP. Damit wird aus dem Router ein voll funktionales IoT-Edge-Gateway, heißt es. Alle Modelle haben eine Dual-SIM-Card Schnittstelle mit automatischem „Fail Over“, unterstützen verschiedene VPN-Verbindungen (OpenVPN, IPsec oder PPTP) und bieten Managementmöglichkeiten für Web oder CLI. Der Eingangsspannungsbereich von 9 bis 48 V und die Spannweite der Betriebstemperatur von -40° C bis +70° C sowie das kleine, robuste Metallgehäuse und die flexible DIN-Schienen- oder Wandmontage erfüllen die industriellen Ansprüche.

Ein Highlight der industriellen Mobilfunk-Router Serie ist der ultrakompakte UR32-Router. Er eignet sich ideal für die Anbindung einzelner Maschinensteuerungen an das Mobilfunknetz. Einfach per Web-Oberfläche den Internetzugang und das Port-Forwarding konfigurieren und schon steht dem Remote-Zugang auf die entfernte SPS nichts mehr im Weg. Jedem Router liegt für die Installation im Schaltschrank zudem eine Antenne mit Magnetfuß inklusive 1,5 m Kabel bei.

