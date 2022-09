Pilz: Schmale Steuerung für kleine Maschinen

In der Produktfamilie der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 von Pilz steht neu das Standalone-Basisgerät PNOZ m C0 zur Verfügung. Es verfügt über die baulichen Eigenschaften eines Sicherheitsrelais, ist dabei aber leistungsstark wie eine konfigurierbare Sicherheitssteuerung, so der Anbieter. Das mit 22,5 mm sehr schmal gebaute Gerät überwacht bis zu vier Sicherheitsfunktionen an Maschinen. Zu diesen gehören u.a. Not-Halt, Schutztürüberwachung, Sicherheitslichtgitter und Zweihand. Je nach Anwendung lassen sich damit Safety-Anforderungen bis zur Sicherheitskategorie PL (Performance Level) e bzw. SIL CL 3 umsetzen. Damit ist das eine Lösung für kleine Maschinen.

Digital unterstütztes Engineering

Die Sicherheitsschaltungen werden über das in der Basisvariante lizenzkostenfreie sowie Softwaretool PNOZmulti Configurator erstellt. Eigene Safety-Anforderungen lassen sich darüber ab der Version 11.1 umsetzen. Alle Sicherheitsarchitekturen sind unabhängig von einer SPS-Steuerung einsetzbar.

Hierfür lässt sich die Sicherheitsschaltung direkt über ein USB-Kabel auf das Gerät übertragen und entweder direkt oder alternativ auf der Chipkarte speichern. Das digital unterstützte Engineering minimiert Zeiten für das Konfigurieren und so die Kosten für diesen Schritt im Life Cycle.

Erweiterungen oder Änderungen von Funktionen sind jederzeit möglich. Im Verbund mit Sicherheitslichtgittern PSENopt II, dem modularen Schutztürsystem PSENmlock oder auch den Not-Halt-Tastern PITestop des Anbieters erhalten Anwender eine Komplettlösung aus einer Hand.

Diese unterstützt in den Branchen Packaging – z.B. im Bereich Palettieren oder Kartonagenzufuhr – genauso wie im Food & Beverage, etwa bei Abfüllmaschinen. Auch in den Bereichen Robotik oder Sondermaschinenbau ermöglichen Lösungen mit dem neuem Standalone-Basisgerät eine höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit von Maschinen. kf

