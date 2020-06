Anzeige

Die Tübinger Walter AG präsentiert zwei Neuentwicklungen im Mikrobohren: den Vollhartmetall-Mikrobohrer DB133 Supreme mit Innenkühlung in den Abmessungen 5, 8 und 12 × Dc sowie den in Geometrie und Durchmessertoleranz perfekt darauf abgestimmten Pilot-Mikrobohrer DB131 Supreme als 2 × Dc. Beide decken den Durchmesserbereich von 0,7 mm bis 1,984 mm ab, der Pilotbohrer zudem den Bereich ab 0,5 mm. Positive Effekte ergeben sich nicht nur aus deren Kombination. Aufgrund eines neuen Spannuten-Designs brechen die Späne kürzer und werden sicherer abtransportiert. Eine spezielle Schneidkantenpräparation soll eine herausragende Oberflächenqualität am Bauteil ermöglichen und hohe Standzeiten sichern.Der Hersteller bietet beide Mikrobohrer in der Sorte WJ30EL mit Feinstkorn-Hartmetall und AlCrN-Komplettbeschichtung, den DB133 Supreme zudem in der Sorte WJ30ER mit Feinstkorn-Hartmetall und AlCrN-Kopfbeschichtung an. Bohrer und Pilotbohrer sind einsetzbar mit Emulsion oder Öl und eignen sich für sämtliche ISO-Werkstoffgruppen.

