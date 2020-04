Anzeige

Zur Steuerung von Maschinen, Motoren und Pumpen steht mit der Talento Smart B10 Mini von Grässlin eine Zeitschaltuhr zur Verfügung, die wie ihre komplexeren Varianten über App und Bluetooth programmiert werden kann und sich mit ihrer schmalen Bauform für das Nachrüsten in eng besetzten Verteilerschränken eignet. Sämtliche Programme lassen sich übersichtlich direkt am Smartphone, Tablet oder PC erstellen und über eine Bluetooth-Schnittstelle auf die Uhr übertragen. LEDs an der Frontseite zeigen den Status an. Je nach Bedarf können die Programme mit oder ohne Datum erstellt werden, wobei auch mehrere Wochentage individuell kombiniert und zusammengefasst werden können. Die Uhr umfasst eine Kapazität von 50 Speicherplätzen und verfügt über eine Gangreserve von 72 Stunden, die jederzeit wieder aufgeladen werden kann.