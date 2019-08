Anzeige

Eine TNC-Steuerung 640 von Heidenhain (Halle 9, Stand I32) verfügt dank ihres geteilten Bildschirms über zwei Arbeitsbereiche. Parallel zum Steuerungsbildschirm kann sich der Anwender weitere Applikationen anzeigen lassen.

Aufträge lassen sich direkt an der Steuerung organisieren. Mit der Komponentenüberwachung stellt der Anbieter außerdem eine neue Option der TNC-Steuerungen vor, die Prozesse und Maschinen durch ein gezieltes Monitoring vor Ausfällen durch Überlast und Verschleiß schützt: Die Spindellagerbelastung wird permanent überwacht, damit das Überschreiten festgelegter Grenzwerte und damit Schäden an der Spindel verhindert werden. Eine zyklische Überprüfung der Vorschubachsen erlaubt überdies Rückschlüsse auf den Verschleiß des Kugelgewindetriebs und einen zu erwartenden Ausfall. Prozesssicherheit, Produktivität und Lebensdauer der Maschine steigen so nach eigenen Angaben, während sich die Gefahr ungeplanter Maschinenstillstände reduziert. Wie prozesssicher und effizient das Datenmanagement inklusive vorausschauender Auftragsplanung in einer automatisierten Produktion arbeitet, zeigt Heidenhain gemeinsam mit OPS-Ingersoll und Haimer live auf der EMO.

Am Stand des Heidenhain TNC Clubs (Halle 9, Stand K32) wird derweil ein neues Schulungsprogramm für Quereinsteiger vorgestellt: die Ausbildung zur TNC-Fachkraft.

27. August 2019