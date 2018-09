Qualität mit kleinem Querschnitt

Anzeige

Sie benötigen wenig Bauraum und werden in Anwendungen eingesetzt, in denen große Wellendurchmesser bei kleinen Lagerquerschnitten gefragt sind. Konstruktiv sind Dünnringlager eine Herausforderung: Dünne Innen- und Außenringe sind elastisch, ein Rundlauf entsteht erst beim Montieren der Lager auf der Welle. Im Sortiment von Findling finden sich Dünnringlager von 3 bis 220 mm Innendurchmesser. Dabei ist selbst bei der Baureihe 67 mit einem extrem dünnen Querschnitt höchste Präzision garantiert. Die Lager sind in Chrom- oder Edelstahl-Ausführungen lieferbar, optional mit lebensmittelsicherer Befettung. Eingesetzt werden sie etwa im Automotive-Bereich in der Kurvenlichtsteuerung, in Drehgebern, Seilzuggebern, Trommel- und Feinmotoren sowie in der Feinmechanik.

