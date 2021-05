Radarsystem von Leuze bietet mehr Sicherheit in rauen Umgebungen

Anzeige

Mit dem Radarsystem LBK erweitert Leuze ihr Safety-Angebot für ihre Kunden: Das sichere 3D-System überwacht Gefahrenbereiche auch bei Schmutz, Staub, Schweißfunken, Sägespänen, Rauch oder Feuchtigkeit. Dennoch nimmt es sensibel und zuverlässig Bewegungen wahr. Zudem überwacht die LBK-Radartechnologie einen dreidimensionalen Raum und nicht nur eine zweidimensionale Fläche.

Das Radarsystem LBK reagiert auf Bewegungen und erzeugt ein Abschaltsignal, sobald ein Mensch den überwachten Bereich betritt. Die 3D-Lösung unterbricht Betriebsprozesse nur dann, wenn sich tatsächlich jemand im Gefahrenbereich aufhält. So vermeidet das System unnötige Abschaltungen und erhöht zugleich die Verfügbarkeit der Maschine oder Anlage. Sobald alle Personen den Gefahrenbereich wieder verlassen haben, können die Maschinen erneut anlaufen. Die eingesetzte Radartechnologie unterscheidet zuverlässig zwischen Menschen und statischen Objekten, weil sie stillstehende Personen im Schutzbereich erkennt. Statische Objekte wie beispielsweise Paletten oder Materialbehälter können im Schutzbereich stehengelassen werden. Sie führen zu keiner Systemunterbrechung.

Anzahl und Position der Sensoren ist frei wählbar

Das sichere Radarsystem LBK kommt vor allem beim Wiederanlaufschutz und zur Überwachung nicht einsehbarer Bereiche zum Einsatz. Anwender können es an ihre individuellen Anforderungen anpassen: durch die Anzahl und die Position der Sensoren, durch die einstellbare Reichweite sowie den wählbaren Öffnungswinkel. Das System überwacht mit seiner 3D-Radartechnik auch Bereiche an Stufen, Sockeln und hinter nicht-metallischen Abschattungen zuverlässig.

Um größere Räume zu sichern, lassen sich bis zu sechs Radarsensoren über einen Controller zusammenschalten. Auf diese Weise bietet das System einen maximalen Überwachungsbereich von 15 x 4 m. Die einzelnen Sensoren lassen sich in Gruppen zusammenschalten. Diese Gruppen sind bei Bedarf abschaltbar und lassen sich so an dynamische Abläufe anpassen.

