Raumwunder nach Maß

Für das Zerkleinern von Produktionsresten aus der Spritzguss- und Blasformtechnik bietet Anlagenbauer Getecha (Halle A3, Stand 3210) maßgeschneiderte Systemlösungen.

Kundenspezifische Individualisierung ist für Getecha zentrales Thema bei Engineering und Entwicklung von Zerkleinerungsmühlen. Anhand der Sauberraum-Mühle GRS 180 aus dem Roto-Schneider-Programm zeigt der Aschaffenburger Anlagenbauer auf der Fakuma, wie eine solche maßgeschneiderte Lösungen in der Praxis aussehen kann. Die schlank konstruierte Beistell- und Zentralmühle ist ausgelegt für den Einsatz in kunststofftechnischen Produktionslinien, die erhöhten Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene unterliegen.

Sie zerkleinert bis zu 35 kg Material pro Stunde und setzt dank integrierter Absaugtechnik und spezieller dichtungstechnischer Maßnahmen kaum Partikel frei ( 1,0 µm).

Konstruktive Grundlage für das Mühlendesign ist unter anderem ein extrem flacher Spezialtrichter. Mit einer Gesamthöhe von nur 1050 mm lässt sich die Mühle problemlos unter Ausfallschächten, Separiertrommeln oder großen Spritzgießmaschinen positionieren.

10. Oktober 2018