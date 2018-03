Realtime-Ethernet ohne Durchlaufverzögerung

Anzeige

Mit TAP Curious hat Kunbus ein mobiles Gerät zur Analyse aller gängigen Realtime-Ethernet-Netzwerke entwickelt. Zu seinen Hauptaufgaben zählen das Aufzeichnen und Analysieren von Delay, Jitter und CRC-Fehlern im Netzwerk. Filterfunktionen sowie digitale Ein- und Ausgänge erleichtern die Handhabung. Das Gerät kann bis zu zwei unabhängige Ethernet-Kanäle parallel im Voll-Duplex-Betrieb überwachen. Dank des vollständig passiven Mithörbetriebs entsteht keine Durchlaufverzögerung (Zero Delay), und die Datenkommunikation im Netz wird in keinster Weise beeinflusst. Das Gerät generiert einen Zeitstempel von 1 ns, was eine sehr genaue Timing-Analyse ermöglicht.

