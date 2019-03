Reinraum zum Mitnehmen

Anzeige

Mit Cape hat das Fraunhofer IPA (Halle 17, Stand C83) ein mobiles, zeltähnliches Reinraumsystem entwickelt, das sich in weniger als einer Stunde in Innenräumen oder in wettergeschützten Außenbereichen aufbauen lässt.

Cape schützt empfindliche Produkte beim Herstellungsprozess, aber auch bei der Vermeidung von Querkontaminationen. Darüber hinaus lassen sich Anlagen und Produkte unter der Einhausung sterilisieren. Mit dem „ Reinraum on Demand“ bekommen Hersteller, die kontaminationsfrei fertigen müssen, aber keine permanent verfügbare sterile und reine Umgebung benötigen, nun eine mobile, kontaminationsfreie Fertigungsumgebung, die Luftreinheiten von der ISO-Klasse 1 bis 9 ermöglicht. Neben dem Schutz von ausgewählten Fertigungsbereichen mit und ohne Reinraumtechnik, kann das Cape auch zur Abschirmung von kontaminationskritischen Arbeitsvorgänge verwendet werden. Durch das einfache Konstruktionsprinzip können individuelle Lösungen innerhalb einer Stunde auf- und abgebaut werden. Das Fraunhofer IPA projek- tiert Cape maßgeschneidert auf die kundenspezifischen Bedürfnisse. Cape kann aber auch auch ohne bauliche Anpassungen schnell in bestehende Produktionsbereiche integriert werden. Die kleinste Variante misst 30 x 30 cm. Sie eignet sich etwa für Lötprozesse, wenn nur ein kleiner Schutzbereich abgeschottet werden soll. Eine Zeltvariante hat die Maße 3 x 3 x 4 m.

