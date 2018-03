Robuste Sensoren in unterschiedlichen Schutzklassen

Anzeige

Mit der Baureihe IGMH bietet Ege induktive Näherungsschalter, die sich besonders für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen eignen – etwa in Trockenöfen, in der Lebensmittel- oder der Schwerindustrie. Die für den Dauerbetrieb geeigneten, kompakten Hochtemperatur-Sensoren sind für Umgebungstemperaturen von -25 bis +160 °C ausgelegt. Ausgestattet mit einem robusten, aus Edelstahl 1.4571 und Peek gefertigten Gehäuse sind die Sensoren in verschiedenen Varianten erhältlich, zum Beispiel in Schutzart IP68/69K (wasserdicht). Sie sind auch als kochfeste und wasserdampfresistente Versionen mit Silikonkabelanschluss erhältlich – wahlweise zusätzlich mit FDA-Zertifizierung – sowie für Applikationen in öligen Medien (Walzöl, etc.).

11. März 2018