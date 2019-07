Anzeige

SMW-Autoblok erweitert sein Portfolio zur Werkstückspannung um WPS-PPD-Direktspanner. Sie sind zum Spannen von Rohteilen für die Vorbereitung (OP 10) mit dem WPS-Werkstück-Positionier-System vorgesehen. Die Direktspanner sind prädestiniert, um unterschiedlichste Werkstückgeometrien flexibel, schnell und sicher zu fixieren. Dabei lässt sich die Spannhöhe des Werkstücks flexibel einstellen. Die Spanner gibt es standardmäßig in zwei Größen und Spannkräften von bis zu 45 kN. Durch den optional integrierten Pendelmechanismus passt sich die Spannstelle individuell an die Geometrie des Rohteils automatisch an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und vor allem prozesssicher gespannt werden. Durch unterschiedliche Pendeleinsätze sind vielseitige Anwendungsmöglichkeiten gegeben.

1. Juli 2019

